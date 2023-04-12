Руденко Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1937
Дочь: Зайцева Анна (Галина) Федоровна
Мать ребёнка: Руденко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ластовой Владимир
Мать ребёнка: Руденко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руденко Василий
Мать ребёнка: Руденко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Середа Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Руденко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Руденко Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руденко Ольга
Смерть
Неизвестно