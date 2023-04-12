Руденко Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1937

Дочь: Зайцева Анна (Галина) Федоровна

Мать ребёнка: Руденко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ластовой Владимир

Мать ребёнка: Руденко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Василий

Мать ребёнка: Руденко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Середа Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Руденко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Федор Федорович

Мать ребёнка: Руденко Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руденко Ольга

Смерть
Неизвестно
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