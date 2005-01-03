Зайцева (Руденко) Анна (Галина) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1937
Дата смерти03.01.2005
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1937
Отец: Руденко Федор
Мать: Руденко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Петр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.2005
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область