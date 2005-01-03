Зайцева (Руденко) Анна (Галина) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Руденко) Анна (Галина) Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1937

Дата смерти

03.01.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1937

Отец: Руденко Федор

Мать: Руденко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Петр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Петр Антонович

Смерть
03.01.2005
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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