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Руденко Федор Федорович
Руденко Федор Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Руденко Федор
Мать
Руденко (Венедиктовна) Ольга
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Руденко Федор
Мать:
Руденко Ольга
Смерть
Неизвестно
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