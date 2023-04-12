Руденко (Венедиктовна) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко (Венедиктовна) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1937

Дочь: Зайцева Анна (Галина) Федоровна

Отец ребёнка: Руденко Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ластовой Владимир

Отец ребёнка: Руденко Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Василий

Отец ребёнка: Руденко Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Середа Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Руденко Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Федор Федорович

Отец ребёнка: Руденко Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руденко Федор

Смерть
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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