Пыльца Фекла Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1765
Отец: Александръ
Мать: Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Пыльцынъ Остафий
Отец ребёнка: Пыльца Абрамъ
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Пыльца Абрамъ
Рождение ребёнка
1804
Сын: Пыльцынъ Марка
Отец ребёнка: Пыльца Абрамъ
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Пыльца Абрамъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пыльца Абрамъ