Пыльца Фекла Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыльца Фекла Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Александръ

Мать: Матрена Яковлева

Рождение ребёнка
1799

Сын: Пыльцынъ Остафий

Отец ребёнка: Пыльца Абрамъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Пыльца Абрамъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Пыльцынъ Марка

Отец ребёнка: Пыльца Абрамъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Пыльца Абрамъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыльца Абрамъ

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