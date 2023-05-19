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(Пыльцына) Марфа

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Отец

1769 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Пыльца Абрамъ

Мать: Пыльца Фекла Александрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан