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(Пыльцына) Марфа
(Пыльцына) Марфа
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Место рождения
Воскресенское
, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1802
Пол
Женский
Отец
Пыльца Абрамъ
1769 г.р.
Мать
Пыльца Фекла Александрова
1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец:
Пыльца Абрамъ
Мать:
Пыльца Фекла Александрова
Воскресенское
, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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