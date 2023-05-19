Пономарева (Тимохина-Ермолаева) Дарья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
07.11.1927
Сын: Пономарев Валентин Константинов
Отец ребёнка: Пономарев Константин Павлов
Рождение ребёнка
08.11.1929
Дочь: Рудакова Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Пономарев Константин Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область