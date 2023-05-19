Пономарева (Тимохина-Ермолаева) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Тимохина-Ермолаева) Дарья Михайловна

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Место рождения

Новоалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ермолаев-Тимохин Михаил Адрианов

Мать: Ермолаева-Тимохина Агрипина Симеонова

Новоалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.11.1927

Сын: Пономарев Валентин Константинов

Отец ребёнка: Пономарев Константин Павлов

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.11.1929

Дочь: Рудакова Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Пономарев Константин Павлов

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Константин Павлов

Смерть
1972
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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