село Новоалександровка, село Новоалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Новоалександровка

Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1254Царско-Александровка, д. каз.при р. Бузулуке.739181602556

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Суриковская волость
806. Царская Александровка, село бывшее государственное, при реке Бузулуке, дворов 263, жителей 1683, церковь православная

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Суриковская волость
С. Царская Александровка. Б. госуд. Рус. Прав.3756Г. Бузулук17571135810721051

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Бузулукский район
72277Новоалександровкасело52°43'с.ш.52°15'в.д.N-39-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Бузулукский муниципальный район, Сельское поселение Новоалександровский сельсовет
53612443101с Новоалександровкасело
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