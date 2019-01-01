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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1254Царско-Александровка, д. каз.при р. Бузулуке.739181602556
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
806. Царская Александровка, село бывшее государственное, при реке Бузулуке, дворов 263, жителей 1683, церковь православная
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Царская Александровка. Б. госуд. Рус. Прав.3756Г. Бузулук17571135810721051
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72277Новоалександровкасело52°43'с.ш.52°15'в.д.N-39-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Бузулукский муниципальный район, Сельское поселение Новоалександровский сельсовет
53612443101с Новоалександровкасело