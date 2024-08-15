Деваева (Николаева) Лидия Владимировна
Место рожденияКлявлино
Дата рождения27.07.1922
Дата смерти08.08.1974
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1922
Отец: Николаев Владимир
27.07 (02.08)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1951
Сын: Деваев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Деваев Михаил Иванович
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
29.08.1957
Сын: Деваев Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Деваев Михаил Иванович
Смерть
08.08.1974
Умерла от рака