Деваева (Николаева) Лидия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деваева (Николаева) Лидия Владимировна

Место рождения

Клявлино

Дата рождения

27.07.1922

Дата смерти

08.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1922

Отец: Николаев Владимир

Мать: Николаева Евдокия Фроловна

27.07 (02.08)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деваев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1951

Сын: Деваев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Деваев Михаил Иванович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
29.08.1957

Сын: Деваев Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Деваев Михаил Иванович

Смерть
08.08.1974
Умерла от рака

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