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Николаева Евдокия Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Николаев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Николаев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Владимир

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Николаева Мария Владимировна

Отец ребёнка: Николаев Владимир

Рождение ребёнка
27.07.1922

Дочь: Деваева (Николаева) Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Николаев Владимир

27.07 (02.08)
Рождение ребёнка
1923

Сын: Николаев Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Николаев Владимир

Смерть
1970

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