Николаева Евдокия Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Николаев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Николаев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николаев Владимир
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Николаева Мария Владимировна
Отец ребёнка: Николаев Владимир
Рождение ребёнка
27.07.1922
Дочь: Деваева (Николаева) Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Николаев Владимир
27.07 (02.08)
Рождение ребёнка
1923
Сын: Николаев Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Николаев Владимир
Смерть
1970