Николаев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Николаева Евдокия Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Николай Владимирович

Мать ребёнка: Николаева Евдокия Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Евдокия Фроловна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Николаева Мария Владимировна

Мать ребёнка: Николаева Евдокия Фроловна

Рождение ребёнка
27.07.1922

Дочь: Деваева (Николаева) Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Николаева Евдокия Фроловна

27.07 (02.08)
Рождение ребёнка
1923

Сын: Николаев Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Николаева Евдокия Фроловна

Смерть
1950
Умер от укуса бешеной собаки

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