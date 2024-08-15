Николаев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Николаева Евдокия Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Николай Владимирович
Мать ребёнка: Николаева Евдокия Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Николаева Мария Владимировна
Мать ребёнка: Николаева Евдокия Фроловна
Рождение ребёнка
27.07.1922
Дочь: Деваева (Николаева) Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Николаева Евдокия Фроловна
27.07 (02.08)
Рождение ребёнка
1923
Сын: Николаев Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Николаева Евдокия Фроловна
Смерть
1950
Умер от укуса бешеной собаки