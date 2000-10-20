Деваев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения18.11.1925
Дата смерти20.10.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1925
Отец: Деваев Иван
Мать: не указана
17 или 18 ноября
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1951
Сын: Деваев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Деваева (Николаева) Лидия Владимировна
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
29.08.1957
Сын: Деваев Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Деваева (Николаева) Лидия Владимировна
Смерть
20.10.2000
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Кладбище Архангельское Сектор е/1 Номер регистрации 404