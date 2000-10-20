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Деваев Михаил Иванович

Место рождения

Старый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.11.1925

Дата смерти

20.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1925

Отец: Деваев Иван

Мать: не указана

Старый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
17 или 18 ноября
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деваева (Николаева) Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
10.06.1951

Сын: Деваев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Деваева (Николаева) Лидия Владимировна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
29.08.1957

Сын: Деваев Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Деваева (Николаева) Лидия Владимировна

Смерть
20.10.2000
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Кладбище Архангельское Сектор е/1 Номер регистрации 404

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