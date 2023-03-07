Артамон Косьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Косьма Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
До 1788
Сын: Исидор Артамонов
Мать ребёнка: Гликерия Андреева
Рождение ребёнка
28.12.1793
Дочь: Анисия Артамонова
Мать ребёнка: Гликерия Андреева
Рождение ребёнка
03.02.1797
Дочь: Анна Артамонова
Мать ребёнка: Гликерия Андреева
Рождение ребёнка
27.01.1799
Сын: Иоанн Артамонов
Мать ребёнка: Гликерия Андреева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Семён Артамонов
Мать ребёнка: Гликерия Андреева
Рождение ребёнка
10.03.1801
Сын: Конон Артамонов
Мать ребёнка: Гликерия Андреева
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марфа (Матрона) Артамонова
Мать ребёнка: Гликерия Андреева
Смерть
Неизвестно