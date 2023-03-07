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Артамон Косьмин

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Косьма Иванов

Мать: ?

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1788

Сын: Исидор Артамонов

Мать ребёнка: Гликерия Андреева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.12.1793

Дочь: Анисия Артамонова

Мать ребёнка: Гликерия Андреева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1797

Дочь: Анна Артамонова

Мать ребёнка: Гликерия Андреева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1799

Сын: Иоанн Артамонов

Мать ребёнка: Гликерия Андреева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Семён Артамонов

Мать ребёнка: Гликерия Андреева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1801

Сын: Конон Артамонов

Мать ребёнка: Гликерия Андреева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марфа (Матрона) Артамонова

Мать ребёнка: Гликерия Андреева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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