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Семён Артамонов

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

18.02.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Артамон Косьмин

Мать: Гликерия Андреева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1819

Сын: Елисей Семёнов

Мать ребёнка: Параскева Никитина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Даниил Семёнов

Мать ребёнка: Параскева Никитина

Рождение ребёнка
26.06.1830

Дочь: Марфа Семёнова

Мать ребёнка: Параскева Стефанова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1838

Жена: Екатерина Флорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.08.1839

Дочь: Наталия Семёнова

Мать ребёнка: Екатерина Флорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Стефанова

Смерть
18.02.1850
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область