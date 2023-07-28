Семён Артамонов
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти18.02.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Артамон Косьмин
Мать: Гликерия Андреева
Рождение ребёнка
14.06.1819
Сын: Елисей Семёнов
Мать ребёнка: Параскева Никитина
Рождение ребёнка
1821
Сын: Даниил Семёнов
Мать ребёнка: Параскева Никитина
Рождение ребёнка
26.06.1830
Дочь: Марфа Семёнова
Мать ребёнка: Параскева Стефанова
Бракосочетание
04.02.1838
Жена: Екатерина Флорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.08.1839
Дочь: Наталия Семёнова
Мать ребёнка: Екатерина Флорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Стефанова
Смерть
18.02.1850