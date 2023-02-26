Гликерия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

09.03.1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1788

Сын: Исидор Артамонов

Отец ребёнка: Артамон Косьмин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.12.1793

Дочь: Анисия Артамонова

Отец ребёнка: Артамон Косьмин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1797

Дочь: Анна Артамонова

Отец ребёнка: Артамон Косьмин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1799

Сын: Иоанн Артамонов

Отец ребёнка: Артамон Косьмин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Семён Артамонов

Отец ребёнка: Артамон Косьмин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1801

Сын: Конон Артамонов

Отец ребёнка: Артамон Косьмин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марфа (Матрона) Артамонова

Отец ребёнка: Артамон Косьмин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.03.1824
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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