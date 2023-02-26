Гликерия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти09.03.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1788
Сын: Исидор Артамонов
Отец ребёнка: Артамон Косьмин
Рождение ребёнка
28.12.1793
Дочь: Анисия Артамонова
Отец ребёнка: Артамон Косьмин
Рождение ребёнка
03.02.1797
Дочь: Анна Артамонова
Отец ребёнка: Артамон Косьмин
Рождение ребёнка
27.01.1799
Сын: Иоанн Артамонов
Отец ребёнка: Артамон Косьмин
Рождение ребёнка
1799
Сын: Семён Артамонов
Отец ребёнка: Артамон Косьмин
Рождение ребёнка
10.03.1801
Сын: Конон Артамонов
Отец ребёнка: Артамон Косьмин
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марфа (Матрона) Артамонова
Отец ребёнка: Артамон Косьмин
Смерть
09.03.1824