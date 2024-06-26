Ефременко Владимир Петрович 31.03.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕфременко Владимир Петрович

Ефременко Владимир Петрович

avatar

Место рождения

Калининград, город Калининград, Калининградская область

Дата рождения

31.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1958

Отец: Ефременко Петр Матвеевич

Мать: Ефременко (Крылова) Прасковья Александровна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефременко Лариса Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефременко Лариса Юрьевна

Рождение ребёнка
03.07.1982

Дочь: Ефременко Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Ефременко Лариса Юрьевна

Рождение ребёнка
13.06.1983

Сын: Ефременко Александр Владимирович

Мать ребёнка: Ефременко Лариса Юрьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.