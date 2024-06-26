Ефременко Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения31.03.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефременко Лариса Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефременко Лариса Юрьевна
Рождение ребёнка
03.07.1982
Дочь: Ефременко Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Ефременко Лариса Юрьевна
Рождение ребёнка
13.06.1983
Сын: Ефременко Александр Владимирович
Мать ребёнка: Ефременко Лариса Юрьевна