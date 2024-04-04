Ефременко (Крылова) Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефременко (Крылова) Прасковья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1930

Отец: не указан

Мать: Крылова Варвара

Рождение ребёнка
02.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефременко Петр Матвеевич

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Смерть
Неизвестно
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