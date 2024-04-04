Ефременко (Крылова) Прасковья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1930
Мать: Крылова Варвара
Рождение ребёнка
02.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефременко Петр Матвеевич
Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Смерть
Неизвестно