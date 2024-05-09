Ефременко Петр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения02.07.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1935
Рождение ребёнка
02.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефременко Прасковья Александровна
Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно