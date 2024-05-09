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Ефременко Петр Матвеевич

Место рождения

Актума, Саркандский район, Жетысуская область

Дата рождения

02.07.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1935

Отец: Ефременко Матвей Яковлевич

Мать: Ефременко Мария Гордеевна

Актума, Саркандский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
02.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефременко Прасковья Александровна

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Место жительства
Неизвестно
Актума, Саркандский район, Жетысуская область
Смерть
Неизвестно
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