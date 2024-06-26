Ефременко Лариса Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1982
Дочь: Ефременко Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Ефременко Владимир Петрович
Рождение ребёнка
13.06.1983
Сын: Ефременко Александр Владимирович
Отец ребёнка: Ефременко Владимир Петрович