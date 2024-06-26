Ефременко Лариса Юрьевна 22.06.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефременко Лариса Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефременко Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефременко Владимир Петрович

Рождение ребёнка
03.07.1982

Дочь: Ефременко Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Ефременко Владимир Петрович

Рождение ребёнка
13.06.1983

Сын: Ефременко Александр Владимирович

Отец ребёнка: Ефременко Владимир Петрович

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