Чернявский Анатолий Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернявский Анатолий Витальевич

Чернявский Анатолий Витальевич

avatar

Место рождения

Терноватое

Дата рождения

08.02.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1986

Отец: Чернявский Виталий Николаевич

Мать: Чернявская Надежда Владимировна

Место жительства
С 1986
Бракосочетание
Между 2002 и 2008

Жена: Чернявская Валентина Александровна

Рождение ребёнка
12.02.2008

Сын: Чернявский Артём Анатольевич

Мать ребёнка: Чернявская Валентина Александровна

Рождение ребёнка
29.09.2013

Сын: Чернявский Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Чернявская Валентина Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close