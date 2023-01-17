Чернявский Анатолий Витальевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1986
Место жительства
С 1986
Бракосочетание
Между 2002 и 2008
Рождение ребёнка
12.02.2008
Сын: Чернявский Артём Анатольевич
Мать ребёнка: Чернявская Валентина Александровна
Рождение ребёнка
29.09.2013
Сын: Чернявский Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Чернявская Валентина Александровна