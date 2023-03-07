Чернявская (Котова) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения12.11.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1981
Бракосочетание
Между 2002 и 2008
Рождение ребёнка
12.02.2008
Сын: Чернявский Артём Анатольевич
Отец ребёнка: Чернявский Анатолий Витальевич
Рождение ребёнка
29.09.2013
Сын: Чернявский Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Чернявский Анатолий Витальевич