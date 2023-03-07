Чернявская (Котова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская (Котова) Валентина Александровна

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Место рождения

Малая Даниловка, Харківська область

Дата рождения

12.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Даниловка, Харківська область
Место жительства
С 1981
Малая Даниловка, Харківська область
Бракосочетание
Между 2002 и 2008

Муж: Чернявский Анатолий Витальевич

Рождение ребёнка
12.02.2008

Сын: Чернявский Артём Анатольевич

Отец ребёнка: Чернявский Анатолий Витальевич

Рождение ребёнка
29.09.2013

Сын: Чернявский Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Чернявский Анатолий Витальевич

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