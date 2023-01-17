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Чернявский Виталий Николаевич

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Место рождения

Терноватое

Дата рождения

03.08.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1959

Отец: Чернявский Николай Афанасьевич

Мать: Чернявская Раиса Николаевна

Место жительства
С 1959
Бракосочетание
Между 1978 и 1982

Жена: Чернявская Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
09.08.1982

Дочь: Зерновая Ольга Витальевна

Мать ребёнка: Чернявская Надежда Владимировна

Место жительства
С 1982
Рождение ребёнка
08.02.1986

Сын: Чернявский Анатолий Витальевич

Мать ребёнка: Чернявская Надежда Владимировна

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