Чернявский Виталий Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1959
Место жительства
С 1959
Бракосочетание
Между 1978 и 1982
Рождение ребёнка
09.08.1982
Дочь: Зерновая Ольга Витальевна
Мать ребёнка: Чернявская Надежда Владимировна
Место жительства
С 1982
Рождение ребёнка
08.02.1986
Сын: Чернявский Анатолий Витальевич
Мать ребёнка: Чернявская Надежда Владимировна