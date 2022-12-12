Чернявская Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская Надежда Владимировна

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Место рождения

Придорожное

Дата рождения

01.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1962
Бракосочетание
Между 1978 и 1982

Муж: Чернявский Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
09.08.1982

Дочь: Зерновая Ольга Витальевна

Отец ребёнка: Чернявский Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
08.02.1986

Сын: Чернявский Анатолий Витальевич

Отец ребёнка: Чернявский Виталий Николаевич

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