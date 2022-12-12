Чернявская Надежда Владимировна
Место рождения
Дата рождения01.01.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1962
Бракосочетание
Между 1978 и 1982
Рождение ребёнка
09.08.1982
Дочь: Зерновая Ольга Витальевна
Отец ребёнка: Чернявский Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
08.02.1986
Сын: Чернявский Анатолий Витальевич
Отец ребёнка: Чернявский Виталий Николаевич