(Супрунова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Супрунов Игнат
Отец ребёнка: Супрунов Иван
Рождение ребёнка
1837
Сын: Супрунов Григорий
Отец ребёнка: Супрунов Иван
Рождение ребёнка
1845
Сын: Супрунов Иван
Отец ребёнка: Супрунов Иван
Рождение ребёнка
1850
Сын: Супрунов Василий
Отец ребёнка: Супрунов Иван
Место жительства
1850
Старая Криуша, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Супрунов Иван
Смерть
Неизвестно