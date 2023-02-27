(Супрунова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Супрунова) Акулина

(Супрунова) Акулина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Супрунов Игнат

Отец ребёнка: Супрунов Иван

Рождение ребёнка
1837

Сын: Супрунов Григорий

Отец ребёнка: Супрунов Иван

Рождение ребёнка
1845

Сын: Супрунов Иван

Отец ребёнка: Супрунов Иван

Рождение ребёнка
1850

Сын: Супрунов Василий

Отец ребёнка: Супрунов Иван

Место жительства
1850
Старая Криуша, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супрунов Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close