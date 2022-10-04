село Старая Криуша, село Старая Криуша, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Старая Криуша

Петропавловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Богучарский уезд
944Старая Криуша, слоб. каз.при рч. Криуше.601980625022482Церковь православная. Молитвенный дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Старо-Криушенская волость
439. Ст. Криуша, слобода бывшая государственная, при речке Криуше, дворов 970, жителей 6601, волостное правление (уездный город в 60 верстах), 2 церкви православных, моли Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Старокриушенская волость
Старая Криуша.5547слободаСтаро-Криушин.14707704

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Старо-Криушанская волость
слобода Старая-Криуша

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Петропавловский район
7595Старая Криушасело50°12'с.ш.41°08'в.д.M-37-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Петропавловский муниципальный район, Старокриушанское сельское поселение
20637440101с Старая Криушасело
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