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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
944Старая Криуша, слоб. каз.при рч. Криуше.601980625022482Церковь православная. Молитвенный дом.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
439. Ст. Криуша, слобода бывшая государственная, при речке Криуше, дворов 970, жителей 6601, волостное правление (уездный город в 60 верстах), 2 церкви православных, моли Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Старая Криуша.5547слободаСтаро-Криушин.14707704
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Старая-Криуша
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7595Старая Криушасело50°12'с.ш.41°08'в.д.M-37-071
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20637440101с Старая Криушасело