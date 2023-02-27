Супрунов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Супрунов Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Супрунов Игнат
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1837
Сын: Супрунов Григорий
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1845
Сын: Супрунов Иван
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1850
Сын: Супрунов Василий
Мать ребёнка: Акулина
Место жительства
1850
Старая Криуша, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина
Смерть
Неизвестно