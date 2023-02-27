Супрунов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супрунов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Супрунов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Супрунов Игнат

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1837

Сын: Супрунов Григорий

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1845

Сын: Супрунов Иван

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1850

Сын: Супрунов Василий

Мать ребёнка: Акулина

Место жительства
1850
Старая Криуша, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Смерть
Неизвестно
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