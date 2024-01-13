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Сиротин Феофан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1855

Дата смерти

До 1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855

Отец: Сиротин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1883

Сын: Сиротин Степан Феофанович

Мать ребёнка: Сиротина Марфа

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1884

Дочь: Евфросинья Феофановна

Мать ребёнка: Сиротина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Сын: Сиротин Александр Феофанович

Мать ребёнка: Сиротина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1891

Сын: Сиротин Михаил Феофанович

Мать ребёнка: Сиротина Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиротина Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиротина Анна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1915
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