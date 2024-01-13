Сиротин Феофан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1855
Дата смертиДо 1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855
Отец: Сиротин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1883
Сын: Сиротин Степан Феофанович
Мать ребёнка: Сиротина Марфа
Рождение ребёнка
Вычислено 1884
Дочь: Евфросинья Феофановна
Мать ребёнка: Сиротина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Сын: Сиротин Александр Феофанович
Мать ребёнка: Сиротина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1891
Сын: Сиротин Михаил Феофанович
Мать ребёнка: Сиротина Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сиротина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сиротина Анна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1915