(Сиротина) Евфросинья Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сиротина) Евфросинья Феофановна

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.01.1885

Дата смерти

07.08.1887

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1855 г.р.

Мать

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1885

Отец: Сиротин Феофан Михайлович

Мать: Сиротина Анна Михайловна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 4
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
27.01.1885
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 4
Смерть
07.08.1887
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 33

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