Сиротин Александр Феофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889
Рождение ребёнка
14.05.1911
Дочь: Фаина Александровна
Мать ребёнка: Сиротина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
30.11.1913
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Сиротина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
17.09.1918
Сын: Сиротин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Сиротина Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно