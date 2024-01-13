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Сиротин Александр Феофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889

Отец: Сиротин Феофан Михайлович

Мать: Сиротина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
14.05.1911

Дочь: Фаина Александровна

Мать ребёнка: Сиротина Мария Николаевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.11.1913

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Сиротина Мария Николаевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.09.1918

Сын: Сиротин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Сиротина Мария Николаевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиротина Мария Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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