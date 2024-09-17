(Сиротина) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения30.11.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1913
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1913 год | 80
Место жительства
Неизвестно
Крещение
01.12.1913
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1913 год | 80
Смерть
Неизвестно