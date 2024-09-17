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(Сиротина) Екатерина Александровна

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.11.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Вычислено 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1913

Отец: Сиротин Александр Феофанович

Мать: Сиротина Мария Николаевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1913 год | 80
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
01.12.1913
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1913 год | 80
Смерть
Неизвестно

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