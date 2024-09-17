(Сиротина) Евдокия Феофановна
Место рождения
Дата рождения11.03.1896
Дата смерти02.07.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1896
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 11
Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.03.1896
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 11
Смерть
02.07.1896
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 20