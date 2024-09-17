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(Сиротина) Евдокия Феофановна

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.03.1896

Дата смерти

02.07.1896

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1855 г.р.

Мать

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1896

Отец: Сиротин Феофан Михайлович

Мать: Сиротина Анна Михайловна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 11
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
11.03.1896
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 11
Смерть
02.07.1896
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 20

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