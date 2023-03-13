Киселевъ Серковъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти12.02.1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Серковъ Трофимъ
Мать: Серкова Наталья
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Серкова Обуткина Пелагея
Рождение ребёнка
16.10.1785
Сын: Серковъ Артемий
Мать ребёнка: Серкова Обуткина Пелагея
Рождение ребёнка
1788
Сын: Серковъ Федоръ
Мать ребёнка: Серкова Обуткина Пелагея
Рождение ребёнка
1792
Сын: Серковъ Александръ
Мать ребёнка: Серкова Обуткина Пелагея
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Серкова Обуткина Пелагея
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Ляпкина Маланья
Мать ребёнка: Серкова Обуткина Пелагея
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Серкова Обуткина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серкова Обуткина Пелагея
Смерть
12.02.1800