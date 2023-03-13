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Киселевъ Серковъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

12.02.1800

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Серковъ Трофимъ

Мать: Серкова Наталья

Рождение ребёнка
1780

Сын: Киселовъ Серковъ Матвей

Мать ребёнка: Серкова Обуткина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1785

Сын: Серковъ Артемий

Мать ребёнка: Серкова Обуткина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Серковъ Федоръ

Мать ребёнка: Серкова Обуткина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Серковъ Александръ

Мать ребёнка: Серкова Обуткина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Киселевъ Серковъ Василий

Мать ребёнка: Серкова Обуткина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Ляпкина Маланья

Мать ребёнка: Серкова Обуткина Пелагея

Рождение ребёнка
1798

Сын: Киселевъ Серковъ Никита

Мать ребёнка: Серкова Обуткина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серкова Обуткина Пелагея

Смерть
12.02.1800
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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