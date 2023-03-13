Серкова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Григорей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Серковъ Трофимъ

Рождение ребёнка
1754

Сын: Киселевъ Серковъ Петръ

Отец ребёнка: Серковъ Трофимъ

Рождение ребёнка
1756

Сын: Серковъ Егоръ

Отец ребёнка: Серковъ Трофимъ

Рождение ребёнка
1759

Сын: Серковъ Иевъ

Отец ребёнка: Серковъ Трофимъ

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Серковъ Трофимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серковъ Трофимъ

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