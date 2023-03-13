Серкова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Григорей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Серковъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Серковъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1756
Сын: Серковъ Егоръ
Отец ребёнка: Серковъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Серковъ Иевъ
Отец ребёнка: Серковъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Серковъ Трофимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серковъ Трофимъ