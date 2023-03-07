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Серковъ Трофимъ

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Место рождения

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1712

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Серковъ Игнатей Ивановъ

Мать: не указана

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Серкова Наталья

Рождение ребёнка
1754

Сын: Киселевъ Серковъ Петръ

Мать ребёнка: Серкова Наталья

Рождение ребёнка
1756

Сын: Серковъ Егоръ

Мать ребёнка: Серкова Наталья

Рождение ребёнка
1759

Сын: Серковъ Иевъ

Мать ребёнка: Серкова Наталья

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Серкова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серкова Наталья

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