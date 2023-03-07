Серковъ Трофимъ
Место рождения
Дата рождения1712
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Серковъ Игнатей Ивановъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Серкова Наталья
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Серкова Наталья
Рождение ребёнка
1756
Сын: Серковъ Егоръ
Мать ребёнка: Серкова Наталья
Рождение ребёнка
1759
Сын: Серковъ Иевъ
Мать ребёнка: Серкова Наталья
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Серкова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серкова Наталья