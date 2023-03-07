Киселевъ Серковъ Никита
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти08.07.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Киселевъ Серковъ Петръ
Мать: Серкова Обуткина Пелагея
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Серкова Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
15.07.1834
Сын: Киселевъ Гаврила
Мать ребёнка: Серкова Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
13.12.1840
Сын: Кисилевъ Петръ
Мать ребёнка: Серкова Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
24.12.1843
Сын: Киселевъ Степанъ
Мать ребёнка: Серкова Прасковья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1855