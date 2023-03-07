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Киселевъ Серковъ Никита

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1798

Дата смерти

08.07.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Киселевъ Серковъ Петръ

Мать: Серкова Обуткина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Серкова Прасковья Михайлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1834

Сын: Киселевъ Гаврила

Мать ребёнка: Серкова Прасковья Михайлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1840

Сын: Кисилевъ Петръ

Мать ребёнка: Серкова Прасковья Михайлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1843

Сын: Киселевъ Степанъ

Мать ребёнка: Серкова Прасковья Михайлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серкова Прасковья Михайлова

Смерть
08.07.1855
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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