Серкова Прасковья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Киселевъ Серковъ Никита
Рождение ребёнка
15.07.1834
Сын: Киселевъ Гаврила
Отец ребёнка: Киселевъ Серковъ Никита
Рождение ребёнка
13.12.1840
Сын: Кисилевъ Петръ
Отец ребёнка: Киселевъ Серковъ Никита
Рождение ребёнка
24.12.1843
Сын: Киселевъ Степанъ
Отец ребёнка: Киселевъ Серковъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно