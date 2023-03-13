Серкова Прасковья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова Прасковья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Киселевъ Серковъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1834

Сын: Киселевъ Гаврила

Отец ребёнка: Киселевъ Серковъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1840

Сын: Кисилевъ Петръ

Отец ребёнка: Киселевъ Серковъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1843

Сын: Киселевъ Степанъ

Отец ребёнка: Киселевъ Серковъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевъ Серковъ Никита

Смерть
Неизвестно
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