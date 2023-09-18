Грязнов (Лосева) Мария Стефановна
Место рожденияПарфёновка, Самарская, Россия
Дата рождения06.11.1911
Дата смерти?.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1911
Отец: Лосев Стефан Алексеевич
Мать: Лосева Анна Павловна
Парфёновка, Самарская, Россия
Рождение ребёнка
12.11.1936
Отец ребёнка: Грязнов Павел Семенович
Рождение ребёнка
02.10.1940
Дочь: Артемова Лидия Павловна
Отец ребёнка: Грязнов Павел Семенович
С. Парфеновка
Бракосочетание
15.11.1944
Рождение ребёнка
29.09.1946
Сын: Грязнов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Грязнов Павел Семенович
Рождение ребёнка
01.04.1949
Отец ребёнка: Грязнов Павел Семенович
Смерть
?.05.1994
Самара, Самара, Самарская область