Грязнов (Лосева) Мария Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязнов (Лосева) Мария Стефановна

Место рождения

Парфёновка, Самарская, Россия

Дата рождения

06.11.1911

Дата смерти

?.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1911

Отец: Лосев Стефан Алексеевич

Мать: Лосева Анна Павловна

Парфёновка, Самарская, Россия
Рождение ребёнка
12.11.1936

Сын: Грязнов Иван Павлович

Отец ребёнка: Грязнов Павел Семенович

Рождение ребёнка
02.10.1940

Дочь: Артемова Лидия Павловна

Отец ребёнка: Грязнов Павел Семенович

С. Парфеновка
Бракосочетание
15.11.1944

Муж: Грязнов Павел Семенович

Рождение ребёнка
29.09.1946

Сын: Грязнов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Грязнов Павел Семенович

Рождение ребёнка
01.04.1949

Сын: Грязнов Юрий Павлович

Отец ребёнка: Грязнов Павел Семенович

Смерть
?.05.1994
Самара, Самара, Самарская область
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