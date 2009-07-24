Артемова (Грязнова) Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова (Грязнова) Лидия Павловна

Место рождения

С. Парфеновка

Дата рождения

02.10.1940

Дата смерти

24.07.2009

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1940

Отец: Грязнов Павел Семенович

Мать: Грязнов Мария Стефановна

С. Парфеновка
Рождение ребёнка
11.06.1962

Сын: Артемов Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Артемов Тимофей Иванович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
24.07.2009
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Парфёновка, Самарская, Россия
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