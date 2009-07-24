Артемова (Грязнова) Лидия Павловна
Место рожденияС. Парфеновка
Дата рождения02.10.1940
Дата смерти24.07.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1940
Отец: Грязнов Павел Семенович
Мать: Грязнов Мария Стефановна
С. Парфеновка
Рождение ребёнка
11.06.1962
Сын: Артемов Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Артемов Тимофей Иванович
Смерть
24.07.2009
Похороны
Неизвестно
Парфёновка, Самарская, Россия