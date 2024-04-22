Асанов Овдейко Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанов Овдейко Моисеев

Место рождения

Сажино, Березовский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асанов Моисей Григорьев

Мать: не указана

Сажино, Березовский муниципальный район, Пермский край
1686 год. Перепись Кунгурского уезда.
Рождение ребёнка
1673

Сын: Асанов Микишка Овдеев

Мать ребёнка: не указана

1686 год. Перепись Кунгурского уезда.
Военная служба
1686
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
1686 год. Перепись Кунгурского уезда. на кунгурском съезжем дворе кунгурских стрельцов. Стрелец
Смерть
Неизвестно
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