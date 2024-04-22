Асанов Овдейко Моисеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асанов Моисей Григорьев
1686 год. Перепись Кунгурского уезда.
Рождение ребёнка
1673
1686 год. Перепись Кунгурского уезда.
Военная служба
1686
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
1686 год. Перепись Кунгурского уезда. на кунгурском съезжем дворе кунгурских стрельцов. Стрелец
Смерть
Неизвестно