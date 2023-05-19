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Пикин Игорь Валентинович

Место рождения

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область

Дата рождения

24.09.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1968

Отец: Пикин Валентин Ильич

Мать: Пикина Нина Сергеевна

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Бракосочетание
01.06.1991

Жена: Пикина Татьяна Николаевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.01.1992

Сын: Пикин Роман Игоревич

Мать ребёнка: Пикина Татьяна Николаевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1997

Сын: Пикин Дмитрий Игоревич

Мать ребёнка: Пикина Татьяна Николаевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
25.03.2009

Дочь: Пикина Полина Игоревна

Мать ребёнка: Пикина Татьяна Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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