Пикин Игорь Валентинович
Место рождения
Дата рождения24.09.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1968
Отец: Пикин Валентин Ильич
Мать: Пикина Нина Сергеевна
Бракосочетание
01.06.1991
Рождение ребёнка
04.01.1992
Сын: Пикин Роман Игоревич
Мать ребёнка: Пикина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
06.03.1997
Мать ребёнка: Пикина Татьяна Николаевна
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
25.03.2009
Дочь: Пикина Полина Игоревна
Мать ребёнка: Пикина Татьяна Николаевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния