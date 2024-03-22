Пикина (Васько) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.06.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1969
Бракосочетание
01.06.1991
Рождение ребёнка
04.01.1992
Сын: Пикин Роман Игоревич
Рождение ребёнка
06.03.1997
Отец ребёнка: Пикин Игорь Валентинович
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
25.03.2009
Дочь: Пикина Полина Игоревна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург