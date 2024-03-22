Пикина (Васько) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикина (Васько) Татьяна Николаевна

Место рождения

Первомайский, ЗАТО Первомайский, Кировская область

Дата рождения

11.06.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Первомайский, ЗАТО Первомайский, Кировская область
Бракосочетание
01.06.1991

Муж: не указан

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.01.1992

Сын: Пикин Роман Игоревич

Отец ребёнка: не указан

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1997

Сын: Пикин Дмитрий Игоревич

Отец ребёнка: Пикин Игорь Валентинович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
25.03.2009

Дочь: Пикина Полина Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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