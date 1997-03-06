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Пикин Дмитрий Игоревич

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

06.03.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1997

Отец: Пикин Игорь Валентинович

Мать: Пикина Татьяна Николаевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
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