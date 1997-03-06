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Пикин Дмитрий Игоревич
Пикин Дмитрий Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.03.1997
Пол
Мужской
Отец
Пикин Игорь Валентинович
1968 г.р.
Мать
Пикина (Васько) Татьяна Николаевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1997
Отец:
Пикин Игорь Валентинович
Мать:
Пикина Татьяна Николаевна
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