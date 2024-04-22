Каринский Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти24.04.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
17.02.1837
Рождение ребёнка
1838
Сын: Каринский Николай Александрович
Мать ребёнка: Каринская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Каринский Алексей Александрович
Мать ребёнка: Каринская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
22.09.1846
Сын: Karinsky Aleksandr Aleksandrovich
Мать ребёнка: Каринская Анна Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
24.04.1880
Похороны
26.04.1880