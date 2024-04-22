Каринский Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаринский Александр Алексеевич

Каринский Александр Алексеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1813

Дата смерти

24.04.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
17.02.1837

Жена: Каринская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Каринский Николай Александрович

Мать ребёнка: Каринская Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1840

Сын: Каринский Алексей Александрович

Мать ребёнка: Каринская Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.09.1846

Сын: Karinsky Aleksandr Aleksandrovich

Мать ребёнка: Каринская Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
24.04.1880
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
26.04.1880
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close