Каринская (Воейкова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каринская (Воейкова) Анна Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1817

Дата смерти

04.01.1858

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Воейков Николай Степанович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
17.02.1837

Муж: Каринский Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Каринский Николай Александрович

Отец ребёнка: Каринский Александр Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1840

Сын: Каринский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Каринский Александр Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.09.1846

Сын: Karinsky Aleksandr Aleksandrovich

Отец ребёнка: Каринский Александр Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.01.1858
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
06.01.1858
Москва, город федерального значения Москва
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