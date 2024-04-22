Каринская (Воейкова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти04.01.1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Воейков Николай Степанович
Бракосочетание
17.02.1837
Рождение ребёнка
1838
Сын: Каринский Николай Александрович
Отец ребёнка: Каринский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Каринский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Каринский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
22.09.1846
Сын: Karinsky Aleksandr Aleksandrovich
Отец ребёнка: Каринский Александр Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.01.1858
Похороны
06.01.1858