Karinsky Aleksandr Aleksandrovich
Место рождения
Дата рождения22.09.1846
Дата смертиПосле 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1846
Бракосочетание
18.02.1883
Рождение ребёнка
06.07.1884
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Каринская Анна Григорьевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
24.06.1885
Сын: Karinsky Boris Aleksandrovich
Мать ребёнка: Каринская Анна Григорьевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
10.09.1888
Сын: Karinsky Georgy Aleksandrovich
Мать ребёнка: Каринская Анна Григорьевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
02.06.1895
Сын: Karinsky Vladimir Aleksandrovich
Мать ребёнка: Каринская Анна Григорьевна
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
После 1930