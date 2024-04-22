Karinsky Aleksandr Aleksandrovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Karinsky Aleksandr Aleksandrovich

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.09.1846

Дата смерти

После 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1846

Отец: Каринский Александр Алексеевич

Мать: Каринская Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
18.02.1883

Жена: Каринская Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
06.07.1884

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Каринская Анна Григорьевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
24.06.1885

Сын: Karinsky Boris Aleksandrovich

Мать ребёнка: Каринская Анна Григорьевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
10.09.1888

Сын: Karinsky Georgy Aleksandrovich

Мать ребёнка: Каринская Анна Григорьевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
02.06.1895

Сын: Karinsky Vladimir Aleksandrovich

Мать ребёнка: Каринская Анна Григорьевна

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
После 1930
Москва, город федерального значения Москва
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