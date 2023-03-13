Денисова (Фомина) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1835
Отец: Фоминъ Ермолай
Мать: Фомина Авдотья
Бракосочетание
22.07.1856
Муж: Денисовъ Василій
Рождение ребёнка
13.05.1857
Сын: Денисовъ Федоръ
Отец ребёнка: Денисовъ Василій
Рождение ребёнка
01.10.1859
Дочь: Антипина Христина
Отец ребёнка: Денисовъ Василій
Рождение ребёнка
01.06.1862
Сын: Денисовъ Тимофей
Отец ребёнка: Денисовъ Василій
Рождение ребёнка
09.02.1867
Сын: Денисовъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Денисовъ Василій
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1869
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Денисовъ Василій
Рождение ребёнка
17.02.1872
Дочь: Антипина Марьяна
Отец ребёнка: Денисовъ Василій