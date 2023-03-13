Денисова (Фомина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Фомина) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1835

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1835

Отец: Фоминъ Ермолай

Мать: Фомина Авдотья

Бракосочетание
22.07.1856

Муж: Денисовъ Василій

Рождение ребёнка
13.05.1857

Сын: Денисовъ Федоръ

Отец ребёнка: Денисовъ Василій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1859

Дочь: Антипина Христина

Отец ребёнка: Денисовъ Василій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1862

Сын: Денисовъ Тимофей

Отец ребёнка: Денисовъ Василій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1867

Сын: Денисовъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Денисовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1869

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Денисовъ Василій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1872

Дочь: Антипина Марьяна

Отец ребёнка: Денисовъ Василій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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