Денисовъ Ѳеодоръ
Место рождения
Дата рождения09.02.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1867
Отец: Денисовъ Василій
Мать: Денисова Матрена
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Денисова Елена
Рождение ребёнка
1887
Сын: Денисовъ Ѳеодоръ
Мать ребёнка: Денисова Елена
Бракосочетание
16.08.1892
Жена: Денисова Елена
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.07.1893
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Денисова Елена
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
01.03.1895
Сын: Денисовъ Герасимъ
Мать ребёнка: Денисова Елена
село Ивановское, Покровская волость
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой Орской местной команды