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Денисовъ Ѳеодоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.02.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1867

Отец: Денисовъ Василій

Мать: Денисова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Денисова Елена

Рождение ребёнка
1887

Сын: Денисовъ Ѳеодоръ

Мать ребёнка: Денисова Елена

Бракосочетание
16.08.1892

Жена: Денисова Елена

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.07.1893

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Денисова Елена

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
01.03.1895

Сын: Денисовъ Герасимъ

Мать ребёнка: Денисова Елена

село Ивановское, Покровская волость
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой Орской местной команды
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