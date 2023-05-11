Антипина (Денисова) Марьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Денисова) Марьяна

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.02.1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1872

Отец: Денисовъ Василій

Мать: Денисова Матрена

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Серкова Васса

Отец ребёнка: Антипинъ Яковъ

Рождение ребёнка
1890

Сын: Антипинъ Андрей

Отец ребёнка: Антипинъ Яковъ

Бракосочетание
20.07.1892

Муж: Антипинъ Яковъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1894

Сын: Антипинъ Иванъ

Отец ребёнка: Антипинъ Яковъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Антипинъ Яковъ

Рождение ребёнка
08.11.1904

Дочь: Антипина Ирина

Отец ребёнка: Антипинъ Яковъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1908

Сын: Антипинъ Петръ

Отец ребёнка: Антипинъ Яковъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Антипинъ Яковъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Антипинъ Яковъ

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