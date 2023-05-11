Антипина (Денисова) Марьяна
Место рождения
Дата рождения17.02.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1872
Отец: Денисовъ Василій
Мать: Денисова Матрена
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Серкова Васса
Отец ребёнка: Антипинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1890
Сын: Антипинъ Андрей
Отец ребёнка: Антипинъ Яковъ
Бракосочетание
20.07.1892
Муж: Антипинъ Яковъ
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1894
Сын: Антипинъ Иванъ
Отец ребёнка: Антипинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Антипинъ Яковъ
Рождение ребёнка
08.11.1904
Дочь: Антипина Ирина
Отец ребёнка: Антипинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1908
Сын: Антипинъ Петръ
Отец ребёнка: Антипинъ Яковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Антипинъ Яковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Антипинъ Яковъ