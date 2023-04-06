Денисовъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисовъ Федоръ

Денисовъ Федоръ

avatar

Место рождения

Анновка

Дата рождения

13.05.1857

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1857

Отец: Денисовъ Василій

Мать: Денисова Матрена

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close