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Денисовъ Федоръ
Денисовъ Федоръ
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Место рождения
Анновка
Дата рождения
13.05.1857
Пол
Мужской
Отец
Денисовъ Василій
1836 г.р.
Мать
Денисова (Фомина) Матрена
1835 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1857
Отец:
Денисовъ Василій
Мать:
Денисова Матрена
Анновка
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